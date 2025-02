Un incidente provoca disagi significativi, ecco le alternative per viaggiare senza stress.

Un incidente che crea disagi

Un grave incidente sull’Autostrada A4, nel tratto tra Cormano e Sesto San Giovanni, ha causato una lunga coda di circa 5 chilometri in direzione Torino. L’incidente, avvenuto poco prima delle 14, ha coinvolto diverse vetture, ma fortunatamente non ha provocato feriti gravi, come confermato dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Due persone sono state soccorse in codice verde, segno che le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le conseguenze del traffico

Alle 15.30, la situazione si è aggravata ulteriormente, con Autostrade per l’Italia che ha segnalato una coda di 5 chilometri tra il Bivio A4/Raccordo viale Certosa e Sesto San Giovanni. Questo ha portato a un notevole aumento del traffico, creando disagi per gli automobilisti in transito. È fondamentale prestare attenzione e pianificare il viaggio in modo da evitare ulteriori ritardi.

Consigli per gli automobilisti

Per chi si trova a viaggiare in direzione di Torino, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare l’uscita di Fiera Milano sull’A8 Milano-Varese, se si proviene da Torino. Inoltre, per chi entra verso Brescia, è consigliato utilizzare l’uscita di Sesto San Giovanni. Queste alternative possono aiutare a ridurre il tempo di attesa e a rendere il viaggio più fluido. È sempre consigliabile controllare le condizioni del traffico in tempo reale e pianificare il percorso in base alle informazioni disponibili.