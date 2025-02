Un incendio devastante a Milano ha coinvolto diverse persone, tra cui bambini e disabili.

Un incendio devastante in via Largo Fatima

Giovedì sera, un incendio è scoppiato in un appartamento al piano rialzato di un edificio in via Largo Fatima 8, nel quartiere Lorenteggio di Milano. L’allerta è scattata attorno alle 22.30, quando i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme. La situazione si è rivelata critica, con un bilancio che ha visto coinvolte diverse persone, tra cui tre bambini e tre disabili.

Intervento dei vigili del fuoco e soccorsi

I pompieri, giunti sul posto con le squadre di via Darwin e della sede centrale, hanno lavorato in modo efficace per contenere il rogo e impedire che le fiamme si propagassero agli altri appartamenti. Grazie all’uso del sistema ‘smoke stopper’, sono riusciti a limitare la diffusione dei fumi tossici, consentendo un’evacuazione più sicura per gli abitanti dell’edificio. Tuttavia, a causa dei fumi inalati, ben 15 persone hanno dovuto ricevere cure mediche, mentre un uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.

Le conseguenze dell’incendio

Tra le persone coinvolte, oltre ai tre bambini e ai tre disabili, ci sono anche residenti che hanno subito effetti collaterali a causa dell’inalazione di fumi tossici. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione. Tuttavia, l’incendio ha avuto conseguenze tragiche per un gatto trovato morto dai vigili del fuoco al piano superiore. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area si sono concluse solo intorno alle 3.30 del mattino, lasciando un segno indelebile nella comunità locale.

Cause dell’incendio ancora sconosciute

Le cause che hanno portato all’incendio rimangono ancora un mistero. Le autorità competenti stanno indagando per determinare l’origine del rogo e prevenire futuri incidenti simili. Nel frattempo, la comunità si unisce per supportare le famiglie colpite e riflettere sull’importanza della sicurezza negli edifici residenziali.