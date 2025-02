Un ragazzo di 33 anni perde la vita in un tragico incidente ferroviario.

Un tragico incidente ferroviario

Mercoledì mattina, la tranquillità di Desenzano del Garda è stata scossa da un evento drammatico che ha coinvolto un giovane di 33 anni di nazionalità marocchina. Il ragazzo, residente in provincia di Verona, è stato trovato privo di vita nei pressi della ferrovia, in un’area tra Via Ronchedone e la Strada provinciale 13. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane potrebbe aver tentato di attraversare i binari approfittando di un varco nella recinzione, quando è stato colpito da un treno in corsa.

Le indagini della polizia ferroviaria

Le autorità competenti, in particolare il comparto di Milano della polizia ferroviaria, sono state immediatamente allertate. L’allerta è scattata intorno alle 10, quando un addetto alle pulizie ha rinvenuto il corpo. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per consentire le operazioni di soccorso e indagine, causando ritardi significativi, fino a 120 minuti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Desenzano e i tecnici di Rfi, per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area.

Le circostanze del ritrovamento

Il corpo del giovane è stato trovato in condizioni tali da far ipotizzare che fosse rimasto a terra per oltre 24 ore prima del ritrovamento. Gli operatori sanitari, giunti sul luogo con un’auto medica e un’ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Inizialmente, si era ipotizzato un gesto estremo, ma le indagini hanno portato a considerare più plausibile l’ipotesi di un incidente. La posizione del corpo, non lontano dal cavalcavia, ha sollevato interrogativi sulla dinamica dell’accaduto.

Questo tragico evento mette in luce la necessità di una maggiore attenzione e sicurezza nelle aree ferroviarie, dove la vita di molti può essere messa in pericolo da comportamenti imprudenti. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto di questa triste vicenda.