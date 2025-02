Il 14 febbraio i trasporti pubblici milanesi subiranno disagi per uno sciopero di 24 ore.

Il contesto dello sciopero

Il 14 febbraio si preannuncia come una giornata di forte disagio per i cittadini milanesi, a causa dello sciopero proclamato dal sindacato Al Cobas per il personale dell’Atm. Questa protesta, che durerà 24 ore, coinvolgerà tutti i mezzi di trasporto pubblico della città, inclusi metro, bus e tram. L’agitazione è stata annunciata da tempo e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già inserito l’evento nel proprio calendario.

Le fasce orarie garantite

Nonostante l’astensione dal lavoro, i sindacalisti hanno garantito che ci saranno delle fasce orarie in cui il servizio sarà assicurato. In particolare, i mezzi pubblici saranno operativi dall’apertura fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Durante queste ore, i cittadini potranno contare su un servizio regolare, mentre nelle altre fasce orarie è probabile che si verifichino notevoli difficoltà.

Le conseguenze per i cittadini

La protesta avrà un impatto significativo sulla mobilità milanese, specialmente nelle ore di punta. I lavoratori dell’Atm, infatti, potrebbero decidere di aderire massicciamente allo sciopero, causando la sospensione totale dei servizi. Tuttavia, l’adesione effettiva dei dipendenti sarà determinante per stabilire l’entità dei disagi. I cittadini sono invitati a pianificare i propri spostamenti con attenzione e a considerare alternative per raggiungere le proprie destinazioni.

Informazioni aggiornate

Per rimanere informati sugli sviluppi della situazione, è consigliabile seguire gli aggiornamenti forniti dall’Atm attraverso i propri canali ufficiali. La comunicazione tempestiva sarà fondamentale per gestire al meglio i disagi e per garantire che i cittadini siano a conoscenza delle eventuali modifiche ai servizi di trasporto.