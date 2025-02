Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver svaligiato una farmacia a Milano.

Un pomeriggio di paura in farmacia

Giovedì 13 febbraio, un tranquillo pomeriggio a Milano si è trasformato in un incubo per il personale della farmacia Benu, situata in viale Monza. Intorno a mezzogiorno, un uomo di 50 anni, armato di forbici, ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale, seminando il panico tra i dipendenti e i clienti presenti. Con minacce e intimidazioni, ha costretto le farmaciste a consegnargli il denaro presente in cassa, per un totale di circa 450 euro. Questo episodio di violenza ha scosso la comunità locale, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza nei luoghi pubblici.

La fuga e l’intervento della polizia

Subito dopo la rapina, le farmaciste hanno attivato il protocollo di emergenza, contattando il numero d’emergenza 112. La prontezza di riflessi del personale ha permesso l’intervento tempestivo di una volante del commissariato Greco Turro. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalle vittime, che hanno notato un vistoso particolare: un’ombrello rosso, gli agenti sono riusciti a seguire le tracce del fuggitivo. La segnalazione della fuga verso la metropolitana ha ulteriormente facilitato le operazioni di ricerca.

Arresto in metropolitana

La polizia ha raggiunto la stazione della metropolitana di Precotto, dove, in mezzo alla folla, hanno individuato l’uomo grazie all’ombrello rosso che portava con sé. L’arresto è avvenuto senza incidenti, e l’uomo è stato immediatamente accompagnato in questura per gli accertamenti del caso. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica e sull’efficacia delle misure di prevenzione contro la criminalità. Le autorità locali stanno già valutando ulteriori misure per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire simili episodi in futuro.