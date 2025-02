Un'improvvisa tempesta ha colpito Milano, portando pioggia e grandine dopo una mattinata di sole.

Un cambiamento repentino del meteo

Nel primo pomeriggio di venerdì, Milano ha vissuto un’improvvisa trasformazione meteorologica. Dopo una mattinata caratterizzata da un cielo sereno e sole splendente, le condizioni sono cambiate drasticamente. Le forti raffiche di vento hanno preceduto l’arrivo di un temporale che ha colpito la città, portando con sé nuvole scure e pioggia intensa. In alcune zone, come il quartiere San Siro, si è registrata anche la grandine, un evento raro che ha sorpreso i residenti.

Previsioni meteo per il weekend

Secondo gli esperti di 3bMeteo, il venerdì è stato caratterizzato da un clima ventoso, dovuto all’ingresso del Foehn. Le previsioni indicano una giornata variabile, con fasi di sole alternate a brevi annuvolamenti e piovaschi isolati. Tuttavia, il weekend promette un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Correnti più fredde provenienti da nord favoriranno un ritorno a cieli prevalentemente soleggiati, con temperature minime in calo e la possibilità di brinate e gelate nelle aree extraurbane.

Dettagli sulle temperature e le precipitazioni

Durante la giornata di venerdì, la temperatura massima registrata ha raggiunto i 13°C, mentre la minima si è attestata a 5°C. Il zero termico si è collocato a 1197 metri. Le previsioni indicano che nelle prossime ore potrebbero cadere circa 8 mm di pioggia, con schiarite attese in serata. I venti, inizialmente deboli da Ovest, si sono intensificati nel pomeriggio, provenendo da Nord. Le allerte meteo per il vento sono state emesse, segnalando la necessità di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in evoluzione.