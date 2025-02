La procura di Milano indaga su presunti illeciti fiscali legati alle vendite di prodotti extra-Ue.

Un’inchiesta che scuote il colosso dell’e-commerce

Il mondo dell’e-commerce è in subbuglio a causa di un’indagine della procura di Milano che coinvolge Amazon. Le accuse di frode fiscale si aggirano attorno a una cifra stratosferica di 1,2 miliardi di euro, che, considerando sanzioni e interessi, potrebbe arrivare fino a 3 miliardi per gli anni 20. Questo caso ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, sollevando interrogativi sul funzionamento delle piattaforme di vendita online e sulla loro responsabilità fiscale.

Le indagini e i protagonisti coinvolti

Tre top manager di Amazon sono attualmente sotto indagine, insieme alla stessa azienda. L’inchiesta, coordinata dal pm Elio Ramondini e condotta dalla guardia di finanza di Monza, è iniziata nel 2021 a seguito di controlli di routine. Le autorità hanno effettuato perquisizioni e acquisizioni di documenti per analizzare il modello di business del gigante dell’e-commerce. L’attenzione si concentra sulla suddivisione dei venditori e sul tracciamento della merce, per verificare il rispetto delle normative fiscali, inclusi dazi doganali e IVA.

Le accuse e le implicazioni per il mercato

Le accuse principali riguardano l’algoritmo predittivo di Amazon, accusato di non rispettare gli obblighi fiscali dei venditori extraeuropei, in particolare quelli cinesi, operanti sul marketplace italiano. Secondo le indagini, Amazon non comunicherebbe all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per il pagamento dell’IVA, che in Italia è fissata al 21%. Questa situazione non solo mette in discussione la legittimità delle operazioni di Amazon, ma solleva anche preoccupazioni più ampie riguardo alla concorrenza leale nel mercato e-commerce, dove le piccole e medie imprese potrebbero subire un danno significativo.