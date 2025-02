Un grave incidente stradale ha coinvolto un automobilista di 86 anni sulla statale 336.

Un incidente preoccupante sulla statale 336

Giovedì, intorno alle 12.30, un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla statale 336, la superstrada che conduce a Malpensa, nel tratto tra Vanzaghello e Mesero, nel Milanese. Un automobilista di 86 anni è rimasto coinvolto in questo scontro, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. L’anziano, dopo l’impatto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo, schiantandosi contro un mezzo pesante. Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale. Dopo l’impatto, il veicolo ha terminato la sua corsa contro il guard-rail, rendendo necessaria l’azione dei vigili del fuoco per estrarre l’anziano dall’abitacolo. Questo intervento tempestivo ha permesso di garantire la sicurezza dell’automobilista e di trasferirlo rapidamente nelle mani dei sanitari del 118.

Intervento dei soccorsi

L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha attivato due equipaggi, un’ambulanza e un’auto medica, per fornire assistenza all’anziano. La presenza dei vigili del fuoco di Inveruno è stata fondamentale per garantire un’estrazione sicura e rapida dell’automobilista, evidenziando l’importanza della collaborazione tra diverse forze di soccorso in situazioni di emergenza. Questo incidente mette in luce non solo i rischi legati alla guida, ma anche la necessità di una maggiore attenzione sulla sicurezza stradale, specialmente per le persone anziane, che possono essere più vulnerabili in caso di incidenti.