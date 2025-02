Un veicolo in fiamme nel quartiere Satellite, i Carabinieri indagano su incendio doloso o autocombustione.

Un incendio misterioso nel quartiere Satellite

La notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio, il quartiere Satellite di Pioltello è stato teatro di un incendio che ha coinvolto un veicolo, una Dr6, intestata a un residente della zona. Le fiamme, che hanno avvolto l’auto parcheggiata di fronte al civico 3 di via Cilea, hanno destato preoccupazione tra i residenti, temendo che il rogo potesse propagarsi ad altri mezzi o alle abitazioni vicine. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi.

Intervento dei Vigili del fuoco e indagini in corso

I pompieri sono giunti sul posto con due mezzi e hanno rapidamente circoscritto le fiamme, impedendo che si estendessero ulteriormente. Al momento dell’arrivo, il veicolo era già ridotto a una carcassa completamente divorata dal fuoco. I Carabinieri della Compagnia di Pioltello sono stati chiamati per avviare le indagini e comprendere se si sia trattato di un incendio doloso o di un episodio di autocombustione, forse causato da un cortocircuito o da un difetto del veicolo, che era di recente immatricolazione.

Il proprietario e le dichiarazioni

Il proprietario dell’auto, presente sul luogo dell’incidente, ha dichiarato di non avere problemi con nessuno e di non ritenere che l’incendio possa essere stato un atto intimidatorio. Le indagini proseguono per chiarire le cause del rogo, mentre i Vigili del fuoco si occupano di raccogliere informazioni utili per determinare la natura dell’incendio. Nel pomeriggio di giovedì, dopo aver completato le pratiche burocratiche con la Polizia Locale, è stata avviata la rimozione della carcassa del veicolo e la pulizia della strada, ripristinando così l’utilizzo del parcheggio.