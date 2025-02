La comunità di Biassono si unisce per onorare la memoria di un imprenditore amato.

Un giorno di lutto e commemorazione

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, la chiesa di San Martino a Biassono ha accolto un migliaio di persone per i funerali di Lorenzo Rovagnati, tragicamente scomparso in un incidente in elicottero il 5 febbraio. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, proclamando tre giorni di lutto cittadino in segno di rispetto e affetto per un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti.

Lorenzo, amministratore delegato dell’azienda di famiglia, ha contribuito a far crescere un impero nel settore dei salumi, con un fatturato di oltre 330 milioni di euro e una presenza in 20 paesi. La sua figura rappresentava non solo un leader nel mondo imprenditoriale, ma anche un punto di riferimento per la comunità locale.

Un tributo di amore e ricordi

Durante la cerimonia, la moglie Federica Sironi ha letto una commovente lettera, esprimendo il suo amore eterno e il dolore per la perdita. “Finché morte non ci separi”, ha esordito, rievocando il giuramento fatto il giorno del loro matrimonio. Le sue parole hanno toccato il cuore dei presenti, descrivendo una vita insieme che, sebbene fragile, era piena di amore e gratitudine.

Federica ha ricordato i momenti speciali condivisi con Lorenzo e l’arrivo dei loro figli, Paolo e Beatrice, e della piccola Sofia, che purtroppo non ha potuto conoscere il padre. “I bambini sentiranno sempre parlare di te”, ha promesso, sottolineando l’importanza del ricordo e dell’eredità che Lorenzo lascia.

La presenza della comunità e delle istituzioni

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, tra cui il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi, e il presidente della Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi, Carlo Edoardo Valli. La loro presenza ha dimostrato quanto Lorenzo fosse rispettato e amato non solo come imprenditore, ma anche come persona.

Il feretro, ricoperto di rose rosse, è stato accolto da un lungo applauso, un gesto che ha riunito tutti in un momento di profonda commozione. Le parole della madre di Lorenzo, Claudia Limonta Rovagnati, hanno ulteriormente arricchito la cerimonia, richiamando l’importanza dell’amore e della comunità nei momenti di dolore.