Un'improvvisa trasformazione del meteo ha portato graupel e temporali a Milano.

Che cos’è il graupel?

Il graupel è un fenomeno atmosferico che ha sorpreso i milanesi nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio. Si tratta di piccole palline di ghiaccio, bianche e opache, che si formano in condizioni atmosferiche particolari. A differenza della neve e della grandine, il graupel è caratterizzato da una consistenza friabile e facilmente comprimibile. Questo fenomeno si verifica quando l’aria umida incontra temperature più fredde, creando una sorta di precipitazione solida che può cadere in modo improvviso e inaspettato.

Le cause del fenomeno

Secondo Samantha Pilati, meteorologa dell’osservatorio meteorologico Milano Duomo, il graupel è stato innescato dall’arrivo di un fronte freddo che ha interagito con aria più secca proveniente da nord e aria umida dai settori orientali. Questo scontro ha generato condizioni di instabilità atmosferica, simili a quelle di un temporale. Durante il fenomeno, i milanesi hanno potuto udire tuoni e persino vedere un fulmine colpire un albero in via Stephenson. La precipitazione di graupel ha interessato inizialmente l’hinterland e successivamente si è spostata verso il centro della città.

Impatto e previsioni meteo

Fortunatamente, il graupel non ha causato danni significativi. La caduta non è stata violenta e non ha creato uno strato di ghiaccio pericoloso sulle strade. Tuttavia, il fenomeno ha portato a un venerdì ventoso, con l’ingresso del Foehn e una variabilità meteo che ha alternato fasi di sole a brevi piovaschi. Secondo le previsioni di 3bMeteo, nel weekend si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in calo e la possibilità di brinate e gelate nelle zone periferiche. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 13°C, mentre le minime scenderanno a 5°C. I venti, inizialmente deboli, diventeranno moderati nel pomeriggio, provenendo da nord.