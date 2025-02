Un guasto all'alimentazione elettrica ha causato ritardi e disagi ai pendolari.

Un venerdì di disagi per i pendolari

Venerdì pomeriggio, i pendolari e i passeggeri dei treni hanno vissuto un’altra giornata di disagi a causa di un guasto all’alimentazione della linea elettrica. Questo imprevisto ha colpito la tratta Torino-Milano, una delle più trafficate d’Italia, creando non pochi problemi per chi si sposta quotidianamente tra queste due importanti città.

Il guasto e le conseguenze

Secondo quanto riportato da Trenitalia, il guasto si è verificato nei pressi di Novara, causando rallentamenti significativi per diversi convogli. In particolare, le corse dell’alta velocità hanno dovuto adattarsi a percorsi alternativi, con l’obiettivo di limitare i ritardi accumulati. Un episodio emblematico è stato quello di un treno che, in viaggio tra Torino e Milano, è stato costretto a invertire la marcia per alcuni chilometri, cercando un percorso che potesse ridurre i disagi per i passeggeri.

Interventi e ripristino della normalità

Fortunatamente, i tecnici di Trenitalia sono intervenuti prontamente per risolvere il problema. Grazie ai loro sforzi, la circolazione ferroviaria ha iniziato a tornare alla normalità già dall’ora di pranzo. Tuttavia, i disagi per i viaggiatori sono stati evidenti, con molti che hanno dovuto affrontare attese prolungate e cambi di programma. Questo episodio mette in luce l’importanza di un’infrastruttura ferroviaria efficiente e ben mantenuta, fondamentale per garantire un servizio di qualità ai pendolari e ai turisti.