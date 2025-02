Interventi mirati della Polizia Locale per contrastare l'uso di sostanze stupefacenti

Controlli intensificati sui mezzi pubblici

Negli ultimi giorni, Milano ha visto un incremento significativo dei controlli sulla sicurezza dei trasporti pubblici. L’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, ha annunciato che sono stati effettuati controlli su diverse linee, in particolare sulla 90 e 91, oltre che su alcune fermate delle linee M2 e M3. Questi interventi mirano a garantire un ambiente più sicuro per i cittadini, specialmente durante le ore serali e notturne.

Risultati dei controlli antidroga

Durante le operazioni, sono state controllate 26 persone, portando a quattro verbali per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Sono stati effettuati anche quattro sequestri amministrativi di hashish e cocaina. Questi risultati evidenziano l’impegno della Polizia Locale nel contrastare l’uso di droghe nei mezzi pubblici, un problema che affligge molte città italiane. La presenza di unità cinofile ha ulteriormente potenziato l’efficacia di queste operazioni, dimostrando come la collaborazione tra diversi corpi di polizia possa portare a risultati tangibili.

Un impegno costante per la sicurezza

Granelli ha sottolineato l’importanza di una presenza costante delle istituzioni per rassicurare i cittadini. “La Polizia Locale è intervenuta su circa 30 autobus, dando un segnale chiaro di sicurezza e rispetto delle regole”, ha dichiarato. L’assessore ha anche evidenziato come le recenti assunzioni di 750 agenti e ufficiali abbiano permesso di aumentare il numero di pattuglie attive, specialmente nelle ore serali. Questo sforzo è fondamentale per rendere il trasporto pubblico di Milano sempre più fruibile e sicuro.

Collaborazione con ATM e servizi di sicurezza

Un altro aspetto cruciale è la collaborazione con ATM, l’azienda dei trasporti milanesi, e il loro servizio di sicurezza. Questa sinergia è essenziale per garantire un monitoraggio efficace e tempestivo delle situazioni critiche. Le azioni di controllo non sono solo reattive, ma anche preventive, mirate a creare un clima di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. L’impegno della Polizia Locale, insieme a quello di ATM, rappresenta un passo importante verso una Milano più sicura e accogliente per tutti.