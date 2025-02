Un'iniziativa che promuove la dignità e l'indipendenza economica delle donne.

Un progetto innovativo per le donne

Il progetto ValorizzAZIONEDONNA, frutto della collaborazione tra l’Associazione Olga, Woman Care e Selva Academy, si propone di affrontare una delle problematiche più gravi della nostra società: la violenza di genere. Questa iniziativa non è solo un supporto per le donne vittime di abusi, ma un vero e proprio movimento di rinascita sociale. L’obiettivo è quello di promuovere l’empowerment femminile attraverso corsi formativi e eventi di sensibilizzazione, creando una comunità etica e inclusiva.

Formazione e opportunità lavorative

La formazione è al centro di ValorizzAZIONEDONNA. Attraverso corsi multidisciplinari, le partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze pratiche e teoriche, fondamentali per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. Selva Academy, con la sua esperienza nell’educazione sartoriale e artistica, fornirà le risorse necessarie per garantire un percorso formativo di alta qualità. Questo approccio mira a restituire un ruolo attivo alle donne nella società, permettendo loro di costruire un futuro autonomo e dignitoso.

Unire le forze per un cambiamento reale

Le parole di Carmela Caracozzi, fondatrice di Selva Academy, risuonano come un mantra: “L’inclusione sociale e il sostegno a chi è stato vittima di violenza di genere sono la nostra priorità”. Questo progetto non solo offre supporto, ma cerca di creare un cambiamento culturale, dimostrando che unendo le forze è possibile realizzare opportunità concrete di cambiamento. Olga Cola, Presidente di Woman Care, sottolinea l’importanza di fornire risorse alle donne per aiutarle a sottrarsi a situazioni pericolose e costruire un futuro migliore.

Un messaggio di speranza

Giuseppe Delmonte, Presidente dell’Associazione Olga, afferma: “Il nostro obiettivo è ridare una nuova opportunità a chi ha vissuto l’inferno della violenza”. ValorizzAZIONEDONNA rappresenta una missione di vita, un modo per restituire speranza e dignità a chi ne ha bisogno. Questo progetto è un invito a tutte le donne a non sentirsi sole nella loro battaglia per la libertà e la sicurezza. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare le associazioni coinvolte tramite email.