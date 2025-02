Un dramma che scuote il panorama radiofonico italiano e solleva interrogativi sulla salute mentale

Un gesto estremo e le indagini in corso

La tragica scomparsa di Alex Benedetti, noto dj e direttore di Virgin Radio, ha scosso profondamente il panorama musicale italiano. La procura di Milano ha avviato indagini per istigazione al suicidio, un passo necessario per effettuare l’autopsia e raccogliere ulteriori prove. Benedetti, che si è tolto la vita gettandosi dal settimo piano degli uffici della radio, lascia dietro di sé un vuoto incolmabile e molte domande senza risposta.

Problemi economici e di salute

Amici e familiari hanno rivelato che Benedetti stava affrontando gravi difficoltà economiche, legate a una presunta truffa su un cantiere che lo aveva messo in una situazione debitoria di circa 70mila euro. Tuttavia, le difficoltà finanziarie non erano l’unico peso che il direttore di Virgin Radio portava sulle spalle. Secondo fonti vicine, Benedetti stava anche combattendo con seri problemi di salute, che potrebbero aver influito sul suo stato mentale.

Una carriera brillante e una passione per la musica

Nato a Udine, Alex Benedetti ha dedicato la sua vita alla musica e alla radio. La sua carriera è iniziata a soli 13 anni, quando ha cominciato a lavorare in discoteca. Dopo anni di gavetta, è entrato a far parte del gruppo Radio Italia Network negli anni ’90, per poi approdare a Virgin Radio nel 2007. In sei anni come direttore, ha saputo conquistare il pubblico con la sua passione e il suo carisma, diventando un punto di riferimento nel settore. La sua morte ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato.