Il questore di Milano interviene dopo episodi di disturbo e violenza nel locale

Intervento della polizia al lounge bar MuroNero

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha preso una decisione drastica nei confronti del lounge bar MuroNero, situato in viale Caterina da Forlì 40. Nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici, è stata disposta la sospensione della licenza per un periodo di cinque giorni. Questa misura è stata adottata a seguito di incidenti che hanno coinvolto il locale, creando preoccupazione tra i residenti e i clienti.

Eventi che hanno portato alla sospensione

Il provvedimento è scaturito da un intervento effettuato dagli agenti del commissariato Porta Genova, avvenuto a gennaio. Durante questa operazione, le forze dell’ordine sono state chiamate a intervenire a causa di segnalazioni di disturbo provenienti dal locale. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato circa cinquanta persone, divise in vari gruppi, alcuni dei quali si sono mostrati ostili nei confronti della polizia.

Particolarmente preoccupante è stata la presenza di due avventori che hanno opposto resistenza durante il controllo, colpendo e spintonando gli agenti. La situazione è degenerata al punto che è stato necessario richiedere l’intervento di ulteriori volanti per garantire la sicurezza degli operatori e dei presenti.

Denunce e misure di sicurezza

Durante l’intervento, uno degli individui identificati ha consegnato un cavatappi in acciaio, dotato di un piccolo coltellino affilato, dichiarando di utilizzarlo come arma di difesa in caso di risse. Questo episodio ha sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla sicurezza all’interno del locale. Al termine dell’operazione, ben undici clienti sono stati denunciati per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità.

La sospensione della licenza del MuroNero rappresenta un chiaro segnale da parte delle autorità milanesi riguardo alla tolleranza zero nei confronti di comportamenti violenti e disturbatori nei locali pubblici. La polizia continuerà a monitorare la situazione per garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini.