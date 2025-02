Il 14 febbraio i lavoratori incroceranno le braccia per rivendicazioni salariali e contrattuali.

Il contesto dello sciopero

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, Milano si prepara a vivere una giornata di disagi a causa dello sciopero dei mezzi pubblici. I lavoratori di Atm, l’azienda di trasporti milanese, hanno deciso di incrociare le braccia per 24 ore, mettendo a rischio il servizio di metro, bus e tram. Questa protesta è stata proclamata dal sindacato Al Cobas, che ha evidenziato una serie di motivazioni alla base della decisione.

Le motivazioni della protesta

Al centro delle rivendicazioni c’è il rinnovo del contratto per i dipendenti, con particolare attenzione al miglioramento dei livelli salariali. I lavoratori chiedono un aumento di 150 euro netti, ritenuto insufficiente rispetto agli aumenti previsti dai contratti nazionali. Inoltre, il sindacato si oppone alla liberalizzazione e privatizzazione dei servizi di trasporto, chiedendo una ‘reinternalizzazione’ dei servizi attualmente gestiti in appalto.

Le fasce orarie di garanzia

Atm ha comunicato le fasce orarie di garanzia, durante le quali il servizio non dovrebbe subire grandi disagi. Le linee saranno garantite dalle 6 alle 8.45 e dalle 15 alle 18, ma al di fuori di questi orari i passeggeri potrebbero trovarsi in difficoltà. È importante che i cittadini pianifichino i propri spostamenti tenendo conto di queste informazioni.

Le richieste specifiche dei lavoratori

Oltre all’aumento salariale, i lavoratori chiedono anche la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali di assunzione e la trasformazione dei contratti a tempo parziale. La protesta include anche richieste per migliorare la sicurezza dei lavoratori, come la pulizia e sanificazione dei mezzi, e l’implementazione di sistemi di protezione passivi per coloro che sono più esposti ad atti aggressivi.

Impatto sulla città

Il giorno dello sciopero, Milano potrebbe trovarsi in una situazione di caos, con migliaia di pendolari e cittadini che dovranno affrontare difficoltà negli spostamenti. È fondamentale che i cittadini siano informati e preparati a trovare alternative per i loro viaggi. La situazione potrebbe anche portare a un aumento del traffico e della congestione nelle strade, rendendo ancora più complicato il trasporto in città.