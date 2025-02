Dopo giorni di pioggia, il sole tornerà a splendere su Milano, ma con temperature in calo.

Un cambiamento atteso

Le ultime ore di cielo grigio e pioggia stanno per lasciare spazio a un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche. Secondo i meteorologi di 3Bmeteo, a partire dalla giornata di venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, Milano e gran parte del Nord Italia vedranno l’arrivo di cieli sereni e sole. Questo cambiamento è atteso con impazienza da molti, dopo giorni di maltempo che hanno caratterizzato la settimana.

La perturbazione di San Valentino

Il meteorologo Lorenzo Badellino ha spiegato che il flusso di correnti umide occidentali, che ha portato nubi e piogge, continuerà a influenzare il tempo anche giovedì. Tuttavia, un impulso di aria fredda proveniente dalle latitudini nord europee si prepara a irrompere nel Mediterraneo centrale, portando con sé la perturbazione di San Valentino. I primi effetti di questo cambiamento si faranno sentire già nella serata di giovedì, specialmente nel Nordest, dove le condizioni meteorologiche inizieranno a deteriorarsi.

Temperature in calo e neve in arrivo

Venerdì, il fronte perturbato colpirà principalmente il Nordest e il Centro Italia, portando instabilità e un abbassamento delle temperature. Questo calo termico permetterà alla neve di scendere di quota, raggiungendo anche le colline e, in alcuni casi, aree più basse. Nel pomeriggio e in serata, gli effetti della perturbazione si estenderanno anche al basso Tirreno, dove il tempo peggiorerà ulteriormente. Tuttavia, il Nordovest, sottovento alle Alpi, godrà di condizioni più soleggiate.

Il weekend di San Valentino a Milano

Per Milano, le previsioni indicano un netto miglioramento con l’arrivo del sole. Tuttavia, nonostante il bel tempo, le temperature minime scenderanno sotto zero a partire da domenica 16 febbraio, mentre le massime si attesteranno tra i 7 e i 10°C. Questo significa che, sebbene il sole torni a splendere, sarà necessario coprirsi bene per affrontare il freddo. Gli innamorati che festeggeranno San Valentino dovranno quindi prepararsi a una serata romantica, ma con un occhio attento alle temperature in calo.