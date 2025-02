Scoperta una rete di frodi fiscali da 365 milioni di euro, coinvolti anche paesi esteri.

Un’operazione di vasta portata

Dalle prime ore del mattino di giovedì 13 febbraio, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia, insieme al Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno avviato una serie di operazioni coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia. Questa operazione ha portato all’esecuzione di 12 misure cautelari e al sequestro preventivo di oltre 8,5 milioni di euro. Le perquisizioni si stanno svolgendo in diverse province italiane, tra cui Milano, Monza, Brescia, Torino, Verona, Reggio Emilia, Modena, Cremona, Mantova, Varese, Catania e Reggio Calabria, estendendosi anche in Spagna e Svizzera.

Il cuore dell’inchiesta: frodi fiscali e ‘ndrangheta

Al centro delle indagini c’è un’associazione per delinquere di matrice ‘ndranghetista, attiva nel territorio bresciano. Questa organizzazione è accusata di aver orchestrato una complessa frode fiscale che ha fruttato oltre 365 milioni di euro, principalmente nel settore del commercio delle materie plastiche. Le modalità operative dell’associazione sono state descritte come articolate e ben strutturate, evidenziando la capacità di infiltrarsi nel tessuto economico legittimo per mascherare le proprie attività illecite.

Implicazioni internazionali e lotta alla criminalità organizzata

Le operazioni di oggi non solo evidenziano la gravità della situazione in Italia, ma anche le implicazioni internazionali della criminalità organizzata. Le perquisizioni in paesi come la Spagna e la Svizzera suggeriscono che l’associazione avesse ramificazioni oltre i confini nazionali, complicando ulteriormente la lotta contro la ‘ndrangheta. Le autorità italiane stanno collaborando con le forze di polizia estere per smantellare questa rete criminale e recuperare i fondi illecitamente guadagnati.