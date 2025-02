La Guardia di Finanza esegue misure cautelari e sequestri in diverse province italiane e all'estero.

Un’operazione di vasta portata

Questa mattina, la Guardia di Finanza ha avviato un’importante operazione che ha coinvolto diverse province italiane e anche l’estero, con l’obiettivo di smantellare un’organizzazione criminale dedita al traffico di materie plastiche. Coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Brescia, i militari hanno eseguito 12 misure cautelari e hanno sequestrato oltre 8.5 milioni di euro. Le perquisizioni si sono svolte in province come Brescia, Torino, Verona, Reggio Emilia, Modena, Cremona, Milano, Monza-Brianza, Mantova, Varese, Catania e Reggio Calabria, nonché in Spagna e Svizzera.

Il ruolo dell’organizzazione criminale

Questa operazione ha messo in luce l’esistenza di un’associazione per delinquere di matrice ‘ndranghetista, attiva nel territorio bresciano. L’organizzazione è accusata di aver messo in atto una frode fiscale di oltre 365 milioni di euro nel settore del commercio delle materie plastiche. Questo tipo di attività non solo danneggia l’economia legittima, ma rappresenta anche un grave rischio per la salute pubblica, considerando che le materie plastiche sono spesso associate a pratiche di smaltimento non conformi e inquinanti.

Le conseguenze legali e sociali

Le misure cautelari eseguite oggi sono solo l’ultimo passo in una lunga serie di indagini che hanno messo in evidenza la complessità e l’ampiezza delle operazioni di traffico di materie plastiche. La Guardia di Finanza ha sottolineato l’importanza di queste azioni per garantire la legalità e la sicurezza nel commercio. La conferenza stampa prevista per le ore 11 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia fornirà ulteriori dettagli sull’operazione e sulle implicazioni legali per gli arrestati. È fondamentale che la società civile prenda coscienza di queste problematiche e sostenga le forze dell’ordine nel loro lavoro di contrasto alla criminalità organizzata.