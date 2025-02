Un grosso incidente coinvolge cinque persone, tra cui una bambina, senza feriti gravi.

Un incidente che ha bloccato il traffico

Giovedì mattina, intorno alle 6.30, un grave incidente stradale ha avuto luogo sull’autostrada A9, nel tratto compreso tra Uboldo e Saronno, in direzione di Como. L’incidente ha coinvolto cinque persone, tra cui una bambina di soli otto anni, che viaggiava con il padre. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha causato notevoli disagi al traffico, con code che si sono estese per diversi chilometri.

Intervento dei soccorsi e della polizia

Immediatamente dopo l’incidente, l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto diversi mezzi di soccorso per prestare assistenza ai coinvolti. I soccorritori hanno lavorato rapidamente per garantire la sicurezza della scena e per trasportare la bambina in ospedale in codice giallo, segno che le sue condizioni, sebbene non gravi, richiedevano attenzione. I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti per mettere in sicurezza il tratto autostradale, contribuendo a ripristinare la viabilità.

Le cause dell’incidente e le conseguenze sul traffico

Le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Tuttavia, è chiaro che l’ora del mattino, in cui il traffico è particolarmente intenso, ha contribuito a creare una situazione di congestione. Gli automobilisti sono stati avvisati di evitare il tratto interessato e di cercare percorsi alternativi per ridurre i disagi. La situazione è rimasta critica per diverse ore, con i veicoli bloccati e le persone in attesa di poter riprendere il viaggio.