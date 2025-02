Un malore provoca un incidente stradale a Rho, coinvolgendo un camion e creando disagi al traffico.

Un incidente inaspettato

Giovedì sera, intorno alle 18.30, un incidente stradale ha scosso la tranquillità di Rho, comune situato nella provincia di Milano. Un camion, a causa di un malore che ha colpito il suo autista di 43 anni, si è incastrato nell’isola spartitraffico di via Ghisolfa. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto altri veicoli, ma ha creato notevoli disagi alla circolazione, con una lunga coda di auto in attesa di riprendere il normale flusso.

Intervento delle autorità

La polizia locale di Rho, sotto la direzione del comandante Antonio Frisone, è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente. Tre pattuglie sono state mobilitate, insieme a due squadre dei vigili del fuoco e al personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). L’intervento tempestivo ha permesso di gestire la situazione e di garantire la sicurezza degli altri automobilisti. L’autista del camion, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Rho in codice giallo, segno che le sue condizioni, sebbene serie, non destano preoccupazione immediata.

Disagi al traffico e sicurezza stradale

Nonostante l’incidente non abbia causato feriti, i disagi al traffico sono stati significativi. La presenza delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ha contribuito a ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile. Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza stradale e della salute degli autisti, sottolineando come un malore possa avere conseguenze gravi non solo per chi lo subisce, ma anche per gli altri utenti della strada. È fondamentale che gli autisti siano sempre in condizioni di salute ottimali prima di mettersi alla guida, per prevenire situazioni simili in futuro.