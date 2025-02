Un motociclista di 32 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dopo un incidente avvenuto in viale Corsica.

Un incidente preoccupante

Nella mattina di giovedì 13 febbraio, Milano è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto un motociclista di 32 anni. L’incidente è avvenuto in viale Corsica, precisamente all’altezza del civico 95, subito dopo il sottopassaggio che separa il viale da Forlanini. La chiamata ai soccorsi è giunta intorno alle 9, segnalando un violento scontro tra una moto e un’auto.

Intervento dei soccorritori

All’arrivo dei paramedici del 118, il motociclista è stato trovato cosciente e sveglio, ma le sue condizioni destano preoccupazione. I soccorritori hanno immediatamente attivato il protocollo di emergenza, trasportando il giovane in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Le prime valutazioni hanno evidenziato il rischio di un possibile danno alla colonna vertebrale, ma ulteriori accertamenti saranno necessari per confermare la gravità della situazione.

Indagini in corso

La polizia locale è intervenuta per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il tratto stradale in cui si è verificato lo scontro è un rettilineo, il che rende ancora più misteriosa la causa dell’impatto. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali filmati di sorveglianza per chiarire le circostanze che hanno portato a questo incidente. La sicurezza stradale è un tema cruciale, e ogni episodio come questo solleva interrogativi sulla necessità di maggiori controlli e misure preventive.