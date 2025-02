Un incidente stradale ha coinvolto due ragazzine a Gessate, ma per fortuna non ci sono gravi conseguenze.

Un incidente che ha scosso la comunità

Nella mattinata di mercoledì 12 febbraio, un incidente stradale ha avuto luogo in via Monza a Gessate, un comune situato nell’hinterland est di Milano. Due ragazzine, di 12 e 13 anni, sono state travolte da una moto mentre stavano attraversando la strada. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, ma fortunatamente le conseguenze si sono rivelate meno gravi del previsto.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 8 del mattino. Una moto, in fase di sorpasso, avrebbe superato alcune automobili ferme davanti alle strisce pedonali, travolgendo le due giovani. La polizia locale di Gessate è intervenuta prontamente per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’accaduto. Inizialmente, le condizioni delle ragazzine sono apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze e un’automedica in codice rosso.

Fortunatamente, nessuna grave conseguenza

Dopo un’attenta valutazione medica, le condizioni delle due ragazze sono risultate meno gravi del previsto. Sono state quindi accompagnate in codice verde all’ospedale di Melzo per ulteriori accertamenti. Anche il conducente della moto, un giovane di 17 anni, ha riportato lievi ferite, ma non è in pericolo di vita. Questo incidente ha messo in luce l’importanza della sicurezza stradale, soprattutto per i pedoni, e ha sollevato interrogativi sulla necessità di una maggiore vigilanza in prossimità delle strisce pedonali.