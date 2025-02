La polizia locale intensifica i controlli sulla linea 90/91 per contrastare furti e spaccio.

Controlli sulla linea 90/91: un’azione necessaria

Negli ultimi giorni, Milano ha visto un aumento significativo dei controlli sulla linea 90/91, nota per essere una delle più frequentate e, purtroppo, anche per i furti e borseggi che si verificano al suo interno. Gli agenti della polizia locale hanno presidiato con attenzione questa circolare, effettuando controlli su 30 autobus e garantendo un ambiente più sicuro per i passeggeri. L’iniziativa è stata accolta positivamente dai cittadini, che spesso si sentono vulnerabili durante i loro spostamenti quotidiani.

Risultati dei controlli: un’azione incisiva

Durante le operazioni, sono stati emessi quattro verbali di contestazione per uso personale di sostanze stupefacenti, insieme a quattro sequestri amministrativi di hashish e cocaina. Questi risultati evidenziano l’impegno della polizia nel contrastare non solo i furti, ma anche il traffico di droga che può affliggere i mezzi pubblici. Inoltre, gli agenti hanno dimostrato grande professionalità intervenendo per soccorrere un passeggero colpito da un attacco di epilessia, sottolineando l’importanza della presenza delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Controlli anti droga: un presidio necessario

Oltre ai controlli sui mezzi pubblici, sono stati effettuati anche numerosi controlli anti droga in zona Stazione Centrale e in diverse fermate della metropolitana. Queste azioni mirano a creare un ambiente più sicuro per tutti i cittadini e i turisti che utilizzano il trasporto pubblico. La polizia locale sta lavorando incessantemente per garantire che i mezzi pubblici non diventino luoghi di illegalità, ma spazi sicuri dove le persone possano viaggiare senza timori. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale per il successo di queste operazioni, e la polizia invita tutti a segnalare comportamenti sospetti.