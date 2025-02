Arresti per spaccio e violenza a Sesto San Giovanni

La polizia smantella una banda dedita allo spaccio e alla violenza nel milanese.

Tra il 10 e l’11 febbraio, la Polizia di Stato ha effettuato un’importante operazione a Sesto San Giovanni, portando all’arresto di quattro cittadini egiziani accusati di rapina, lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state avviate in seguito a un’aggressione avvenuta nel mese di dicembre 2024, quando un connazionale egiziano è stato gravemente ferito all’interno di un bar in piazza Marinai d’Italia.

Le indagini e l’aggressione iniziale

La vittima dell’aggressione, un cittadino egiziano, ha subito ferite lacero-contuse su tutto il corpo, con un grave sfregio al volto che ha richiesto cure mediche urgenti. Questo episodio ha spinto le forze dell’ordine a indagare su un gruppo di individui di origine egiziana che operavano nel settore dello spaccio di droga a Sesto San Giovanni. Le indagini hanno rivelato un quadro allarmante, caratterizzato da violenze e minacce, con l’uso di armi bianche per mantenere il controllo sulle attività illecite.

Un clima di paura e violenza

La banda è stata coinvolta in ulteriori aggressioni, tra cui un episodio avvenuto nei primi giorni di gennaio 2025, quando un altro cittadino egiziano è stato attaccato mentre cercava di fuggire. Questo attacco ha avuto luogo all’interno di un negozio, dove il fuggitivo è stato raggiunto e colpito con calci e pugni, mentre il gestore del locale è stato minacciato per non intervenire. Tali eventi hanno evidenziato la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti e la loro predisposizione a reiterare comportamenti violenti.

Le conseguenze legali e le prove raccolte

La gravità delle azioni perpetrate dalla banda ha portato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i quattro arrestati, tutti di età compresa tra i 19 e i 35 anni. Durante l’esecuzione dell’ordinanza, gli agenti hanno trovato nel domicilio di uno dei sospettati, un egiziano di 35 anni, due panetti di hashish del peso di circa 200 grammi e una somma di denaro contante di 3.855 euro, suddivisa in banconote compatibili con l’attività di spaccio. I quattro uomini sono stati quindi trasferiti nella casa circondariale di Monza, dove affronteranno le accuse a loro carico.