Il giovane, ricercato per due episodi di violenza, è stato catturato dopo un periodo di latitanza.

Il caso di violenza sessuale a Montebelluna e Treviso

Un giovane di origine bengalese, di soli 20 anni, è stato arrestato a Milano dopo un periodo di latitanza in Francia. Il ragazzo è accusato di essere responsabile di due violenze sessuali ai danni di minorenni, avvenute nell’autunno scorso nelle aree della stazione dei pullman di Montebelluna e dello scalo ferroviario di Treviso. Le autorità hanno avviato le indagini dopo che le vittime hanno denunciato gli episodi, scatenando un’operazione di ricerca che ha portato all’arresto del giovane.

La fuga e l’arresto

Dopo il secondo episodio di violenza, avvenuto alla fine di novembre, il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce. Nonostante una telefonata al suo legale in cui dichiarava di voler tornare in Italia per affrontare la giustizia, il ragazzo è scomparso nuovamente. Le forze dell’ordine, impegnate in operazioni di pattugliamento, sono riuscite a rintracciarlo a Milano, dove è stato arrestato. Attualmente, si trova nel carcere di San Vittore in attesa di un processo per la violenza sessuale avvenuta il 25 ottobre a Montebelluna.

Dettagli degli episodi di violenza

Il primo episodio ha visto il giovane molestare una ragazza minorenne alla stazione delle corriere di Montebelluna. I carabinieri, allertati da alcuni presenti, hanno trovato il ragazzo in stato di ebbrezza, mentre tentava di avvicinarsi nuovamente alla vittima. Dopo un primo arresto e una misura cautelare di obbligo di firma, il giovane ha violato le condizioni, continuando a delinquere. Il secondo episodio, avvenuto a Treviso, ha coinvolto una studentessa di 15 anni, che è stata baciata contro la sua volontà. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato l’atto, portando alla sua identificazione da parte della vittima.

Le conseguenze legali e sociali

Il caso ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei minorenni nelle aree pubbliche e alla necessità di un intervento più incisivo da parte delle autorità. La comunità è in attesa di sviluppi sul procedimento legale, mentre il giovane si trova ora a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni. La sua storia mette in luce non solo la gravità delle violenze sessuali, ma anche le difficoltà nel garantire la sicurezza pubblica e nel prevenire tali crimini.