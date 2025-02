Il 14 febbraio si prevede una giornata di vento intenso e raccomandazioni di sicurezza.

Previsioni meteo per il 14 febbraio

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, Milano si prepara a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse. Secondo le previsioni fornite dalla protezione civile della Lombardia, è stata diramata un’allerta meteo di criticità ordinaria, con codice giallo, che indica un livello di pericolo due su quattro. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 85 chilometri orari, rendendo necessarie alcune precauzioni per la sicurezza dei cittadini.

Raccomandazioni per la sicurezza

Durante l’allerta, il comune di Milano ha emesso alcune raccomandazioni importanti. È consigliato evitare di sostare sotto gli alberi e nei viali alberati, così come nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Inoltre, è fondamentale mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi, nonché qualsiasi manufatto che possa essere spostato dal vento. Queste misure sono essenziali per prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica.

Dettagli sull’intensificazione del vento

Secondo il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia, il vento inizierà a rinforzarsi già dal mattino, in particolare sulle Alpi e Prealpi. Le zone più colpite saranno le Alpi Retiche e le Prealpi Occidentali, dove si prevedono picchi di vento fino a 70-85 km/h. Nel corso della giornata, il vento si estenderà anche ai settori di pianura occidentali, come Brianza, milanese e pavese. Dalla tarda mattinata, i venti si intensificheranno ulteriormente sui settori orientali, in particolare lungo le coste del Lago di Garda e nelle province di Mantova e Cremona.

Nel pomeriggio, si prevede una progressiva attenuazione del vento su tutta la regione, con venti che diventeranno deboli o molto deboli in serata sulla pianura. Tuttavia, è importante rimanere vigili e seguire le indicazioni delle autorità locali fino alla completa cessazione dell’allerta.