Due uomini senza fissa dimora tentano di svaligiare una cassaforte, ma vengono arrestati.

Un colpo fallito nella notte

Nella notte tra martedì e mercoledì, un tentativo di furto alla filiale della Banca Intesa di via Sergnano a San Donato Milanese si è concluso con l’arresto di due uomini. I due, di origine romena e di età compresa tra i 39 e i 40 anni, sono stati bloccati dai carabinieri mentre cercavano di manomettere la cassaforte di uno sportello automatico. L’episodio ha avuto inizio poco prima delle quattro del mattino, quando i malviventi hanno sfondato una porta antipanico per accedere all’istituto di credito.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Grazie a un intervento rapido e coordinato, i carabinieri del nucleo radiomobile di San Donato sono riusciti a immobilizzare i due uomini mentre stavano armeggiando con cacciaviti e altri attrezzi da scasso. L’operazione ha portato all’arresto immediato dei responsabili, che sono stati trasferiti nel carcere di San Vittore. Entrambi sono accusati di tentato furto in concorso, un reato che prevede pene severe, specialmente in caso di recidiva.

La cassaforte rimane intatta

Fortunatamente, la cassaforte della banca è rimasta praticamente intatta, riportando solo lievi graffi a causa degli strumenti utilizzati dai ladri. Gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati come parte delle indagini. Le autorità stanno ora esaminando le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso per verificare se ci siano stati complici coinvolti nel tentativo di furto. Questo episodio mette in evidenza l’importanza della sicurezza nelle istituzioni bancarie e la prontezza delle forze dell’ordine nel prevenire crimini di questo tipo.