Spray al peperoncino in aula: allerta nelle scuole di Milano

Cinque studenti colpiti da spray al peperoncino all'istituto Severi Correnti di Milano.

Un episodio preoccupante nelle scuole milanesi

Mercoledì 12 febbraio, l’istituto Severi Correnti di via Alcuino a Milano è stato teatro di un episodio allarmante che ha coinvolto cinque studenti. Questi ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, hanno manifestato sintomi di intossicazione dopo aver respirato spray al peperoncino, utilizzato in modo improprio all’interno della scuola. L’aria irrespirabile ha causato colpi di tosse e bruciore agli occhi, portando all’intervento del 118.

Intervento dei soccorsi

Intorno alle 11.30, le ambulanze e l’automedica sono giunte sul posto, insieme al nucleo Nbcr dei vigili del fuoco e a una volante della polizia. Nonostante i sintomi leggeri, tutti gli studenti hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso, una decisione che ha sollevato interrogativi sulla gestione della situazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto nei bagni maschili, dove qualcuno ha nebulizzato il spray al peperoncino.

Un fenomeno preoccupante

Questo non è un caso isolato. Solo pochi giorni prima, un episodio simile si era verificato all’istituto Luigi Galvani di via Francesco Gatti, e nel mese di gennaio era accaduto un altro incidente al Cardano di via Natta. In entrambi i casi, i giovani coinvolti hanno rifiutato le cure del 118, evidenziando un problema crescente nelle scuole milanesi. La mancanza di evacuazione e la continuazione delle lezioni dopo l’incidente sollevano interrogativi sulla sicurezza degli studenti e sulla necessità di misure preventive più rigorose.