Scopri come celebrare San Valentino in un'atmosfera magica e suggestiva

Un evento imperdibile per gli innamorati

Il 14 febbraio si avvicina e con esso la celebrazione di San Valentino, una giornata dedicata all’amore e alla condivisione. Quest’anno, il Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia si prepara ad accogliere tutti gli innamorati in un evento speciale che promette di essere indimenticabile. Dalle ore 17 alle 23, il 39esimo piano del palazzo sarà aperto al pubblico, offrendo una vista mozzafiato sulla città di Milano. Per partecipare, è necessario prenotare attraverso la piattaforma Eventi della Regione Lombardia, con registrazioni aperte fino alle ore 12 del giorno stesso.

Un’atmosfera romantica e coinvolgente

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato: “Anche in questa occasione apriamo il Belvedere a tutti coloro che vorranno vivere momenti unici ad alta quota.” L’evento sarà caratterizzato da un allestimento a tema, con cuori, palloncini colorati e una selezione di musica di sottofondo che accompagnerà i visitatori in un’atmosfera romantica e suggestiva. Saranno create postazioni dedicate per scattare foto ricordo, permettendo a coppie e innamorati di immortalare i loro momenti speciali in un contesto da sogno.

Un’opportunità per celebrare l’amore

Partecipare a questo evento non è solo un modo per festeggiare San Valentino, ma anche un’opportunità per scoprire un luogo iconico di Milano, spesso poco accessibile al pubblico. La vista panoramica dal Belvedere Berlusconi offre uno spettacolo unico, rendendo ogni scatto ancora più speciale. Che si tratti di una cena romantica, di un incontro tra amici o di una semplice passeggiata, l’evento promette di soddisfare le aspettative di tutti coloro che desiderano celebrare l’amore in tutte le sue forme.