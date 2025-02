Rischi sanitari dopo un viaggio: l’importanza della prevenzione

Un caso di meningite invasiva riporta l'attenzione sulla salute dei viaggiatori.

Il caso di meningite invasiva in Italia

Recentemente, un caso di meningite invasiva ha colpito una donna di 55 anni, tornata dall’Egitto, suo paese d’origine. Ricoverata in rianimazione all’ospedale Sacco di Milano, la donna presenta sintomi gravi riconducibili a una rara forma di meningite, il sierogruppo W, che ha già destato preoccupazione in altre parti del mondo. Questo episodio rappresenta il primo caso registrato in Italia e mette in luce l’importanza della prevenzione sanitaria per chi viaggia.

La sottovalutazione dei sintomi

La donna, prima di essere ricoverata, ha ignorato i sintomi per circa 15 giorni, scambiandoli per un comune malanno influenzale. Nausea, vomito, febbre e mal di testa sono stati i segnali che avrebbero dovuto allarmarla. Purtroppo, la gravità della situazione è emersa solo quando le sue condizioni sono peggiorate, portando al ricovero. Questo caso evidenzia quanto sia cruciale prestare attenzione ai segnali del proprio corpo, specialmente dopo un viaggio in aree a rischio.

La prevenzione è fondamentale

Le autorità sanitarie, come l’Ats Milano, hanno già avviato le procedure di profilassi per i familiari della donna, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo. Giorgio Gori, direttore del dipartimento di malattie infettive del Sacco, ha messo in guardia i viaggiatori: “È fondamentale rivolgersi a un centro vaccinazioni internazionali prima di partire e, al rientro, non sottovalutare eventuali sintomi”. La vaccinazione e la consulenza medica possono fare la differenza nella prevenzione di malattie infettive gravi.

Informarsi prima di partire

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha già segnalato focolai di meningococco W in Arabia Saudita, evidenziando la necessità di un’informazione adeguata per chi viaggia. Prima di partire, è essenziale informarsi sui rischi sanitari del paese di destinazione e pianificare eventuali vaccinazioni. La salute non deve mai essere trascurata, e una buona preparazione può prevenire situazioni critiche come quella vissuta dalla donna milanese.