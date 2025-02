Scopri come Tatras unisce estetica, funzionalità e sostenibilità nella moda.

Un marchio che racconta una storia di passione

Fondata con l’intento di coniugare esperienza e creatività, Tatras è un marchio che ha saputo evolversi nel tempo, mantenendo sempre al centro la bellezza e la qualità. La sua filosofia imprenditoriale integra perfettamente prodotto, comunicazione e distribuzione, creando un percorso di crescita rapido e costante. Con sedi prestigiose a Tokyo e Milano, il brand si distingue per un design contemporaneo e un team motivato, sempre attento alle ultime tendenze della moda.

Collezioni che esprimono unicità e stile

La collezione Autunno-Inverno 2025-2026 di Tatras è un perfetto esempio di come il marchio riesca a sviluppare la propria essenza attraverso un’eleganza minimale e linee pulite. Quest’anno, la collezione si arricchisce di elementi grafici audaci e richiami agli anni ’70, continuando a esplorare un mood giocoso e sportivo. L’ispirazione proviene anche dal design avanguardista delle campagne di Issey Miyake degli anni ’80, creando capi che bilanciano rigore strutturale e morbidezza.

Innovazione e sostenibilità: i pilastri di Tatras

In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata un tema cruciale, Tatras si impegna a creare capi durevoli e responsabili. Utilizzando fiocchi d’oca certificati RDS, il marchio garantisce il rispetto degli standard etici e del benessere animale. La ricerca di materiali innovativi è continua, con un focus su tessuti ultraleggeri e performanti, progettati per garantire isolamento termico e traspirabilità. Ogni dettaglio è studiato per offrire comfort e prestazioni, mantenendo sempre un equilibrio tra design sofisticato e funzionalità.