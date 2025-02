Due amici dispersi da sabato sulla Grignetta, le ricerche proseguono nonostante le difficoltà.

La scomparsa di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi

La comunità di Vimercate e Cambiago è in apprensione per la sorte di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, due escursionisti dispersi da sabato sulla Grignetta. I due uomini, entrambi di 49 anni e appassionati di montagna, non sono rientrati dopo un’escursione, dando il via a un’imponente operazione di soccorso. Le ricerche, che hanno coinvolto numerosi soccorritori e mezzi, sono state ostacolate dalle avverse condizioni meteorologiche.

Le operazioni di soccorso

Le operazioni di ricerca sono iniziate nel pomeriggio di sabato, quando i due amici hanno fatto perdere le proprie tracce. Il Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana ha mobilitato quattro squadre, supportate da droni e unità cinofile. Nonostante l’uso di tecnologie avanzate, come il rilevamento termico, le ricerche non hanno portato a risultati positivi. I soccorritori hanno perlustrato i sentieri e i canali della Grignetta, ma le condizioni di neve e vento hanno reso l’intervento particolarmente difficile.

Le sfide delle ricerche in montagna

Le ricerche sono state interrotte domenica sera a causa del calare dell’oscurità e delle condizioni meteorologiche avverse, con la neve che ha reso i percorsi ancora più insidiosi. I tecnici del Soccorso alpino hanno dovuto affrontare un ambiente complesso, richiedendo competenze tecniche elevate. L’evoluzione delle condizioni meteorologiche sarà cruciale per le strategie di ricerca nelle prossime ore. Gli appelli per la sicurezza in montagna si fanno sempre più pressanti, invitando gli escursionisti a prestare attenzione alle previsioni e a valutare con attenzione le proprie uscite.