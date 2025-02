Un incidente avvenuto nelle prime ore del mattino causa disagi significativi nel traffico.

Un mattino di caos sull’A4

Questa mattina, l’autostrada A4 ha vissuto un episodio di grande disagio per gli automobilisti. Intorno alle 6.20, un incidente a catena ha coinvolto diverse vetture nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, in direzione Torino. La situazione si è rapidamente complicata, portando alla formazione di una coda di almeno 5 chilometri, che ha messo a dura prova la pazienza degli automobilisti in transito.

Intervento dei soccorsi

Fortunatamente, nonostante la gravità della situazione, l’incidente non ha causato feriti gravi. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente, prestando soccorso a un ventinovenne che ha riportato solo lievi ferite. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Cinisello Balsamo per ulteriori accertamenti. La prontezza dei soccorsi ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Gestione del traffico e disagi

Autostrade per l’Italia ha comunicato che la coda si estendeva tra il Bivio A4/Raccordo Tangenziale Est di Milano e Cormano. Gli agenti della polizia stradale di Novate sono stati inviati sul posto per effettuare i rilievi necessari e gestire il traffico. La situazione ha creato notevoli disagi, con automobilisti costretti a rimanere fermi per lunghi periodi. È importante ricordare che, in situazioni di emergenza come questa, la prudenza e il rispetto delle norme stradali sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti.