Un uomo di 37 anni è stato arrestato mentre tentava di vendere eroina in strada.

Un arresto in flagranza di reato

Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso hanno effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 37 anni, domiciliato a Milano, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta in un’area nota per il traffico di droga, precisamente in via Oberdan, nelle vicinanze delle Groane. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un’autovettura in sosta con un uomo all’interno che stava parlando con un altro individuo all’esterno.

La fuga del complice

Quando i carabinieri si sono avvicinati, il secondo uomo, presumibilmente un cliente, ha immediatamente tentato di fuggire, dileguandosi tra la boscaglia circostante. Tuttavia, il 37enne non ha avuto la stessa fortuna: è stato fermato e perquisito. La perquisizione ha portato al rinvenimento di un involucro contenente 25 grammi di eroina, un quantitativo significativo che ha destato l’attenzione degli agenti.

Le conseguenze legali

Il giovane, che risultava incensurato, ha affrontato un processo rapido e ha scelto di patteggiare la pena. Il giudice ha emesso una condanna di due anni e due mesi di reclusione, oltre a una multa di 2.000 euro. Tuttavia, è stata concessa la sospensione condizionale della pena, un’opzione che permette di evitare l’effettiva detenzione in carcere, a condizione che l’imputato non commetta ulteriori reati durante il periodo di prova.

Questo arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, un fenomeno che continua a preoccupare le autorità e la comunità. Le operazioni di controllo del territorio sono fondamentali per prevenire e reprimere attività illecite, contribuendo così a garantire la sicurezza pubblica.