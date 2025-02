Un gioco erotico finito in tragedia: le indagini sul caso di omicidio a Milano

Il dramma di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle

La tragica vicenda di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, una babysitter di 40 anni, ha scosso Milano. La donna è stata uccisa dal suo compagno, Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, in un contesto che si è rivelato inquietante e complesso. Secondo le dichiarazioni dell’indagato, il delitto sarebbe avvenuto durante un gioco erotico, ma le circostanze rimangono nebulose e sollevano interrogativi inquietanti.

Le ricerche del corpo e le indagini

Attualmente, i carabinieri stanno conducendo ricerche intensificate nelle campagne tra il canale Muzza e l’Adda, cercando il corpo di Jhoanna. Nonostante le difficoltà dovute al maltempo, le operazioni proseguono con determinazione. Gonzalez Rivas ha fornito indicazioni vaghe su dove avrebbe potuto abbandonare il corpo, affermando di averlo scaricato in una roggia vicino a una rotonda. La mancanza di dettagli precisi ha complicato ulteriormente le indagini.

Un confessionale inquietante

Durante l’interrogatorio, Gonzalez Rivas ha dichiarato di aver ucciso Jhoanna in modo non intenzionale e di aver nascosto il corpo per panico. Questa confessione ha portato gli inquirenti a considerare la possibilità che l’omicidio fosse premeditato. La scoperta del cadavere è fondamentale non solo per dare una sepoltura dignitosa alla vittima, ma anche per chiarire le circostanze della morte e stabilire se ci sia stata una pianificazione del delitto.

Il ruolo della cardiologa e la denuncia di scomparsa

La segnalazione di una cardiologa, che aveva assunto Jhoanna come babysitter, ha avviato le indagini. La professionista ha contattato i carabinieri dopo non essere riuscita a mettersi in contatto con la donna. Questo ha portato a scoprire che Jhoanna era morta da giorni, un segreto che solo il compagno conosceva. La sua versione dei fatti, in cui minimizza la relazione con Jhoanna, ha sollevato ulteriori sospetti tra gli investigatori.

Le conseguenze legali per Gonzalez Rivas

Inizialmente, la Procura di Milano aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti, ma le indagini si sono rapidamente evolute in un fermo per omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. La confessione di Gonzalez Rivas ha segnato un punto di svolta nelle indagini, portando a una maggiore attenzione sul caso e sulla necessità di giustizia per Jhoanna.