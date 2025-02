Un pomeriggio di caos sull'A4 Brescia-Milano a causa di un tamponamento.

Un pomeriggio di caos sull’A4

Nel pomeriggio di domenica 9 febbraio, un grave incidente ha paralizzato il traffico sull’Autostrada A4 Brescia-Milano, creando disagi per migliaia di automobilisti. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30, nel tratto compreso tra l’uscita di Cormano e quella di Milano-Certosa, in direzione Torino. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un tamponamento tra due veicoli, che ha portato a un immediato intervento dei soccorsi.

Le conseguenze dell’incidente

Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente, fortunatamente nessuna in modo grave. Tra i feriti ci sono due uomini, di 22 e 48 anni, una donna di 55 anni e un’altra persona le cui generalità non sono state rese note. Sul posto è intervenuta un’ambulanza in codice giallo, mentre la polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire la dinamica del sinistro. Le autorità hanno confermato che la situazione è stata gestita con prontezza, ma i rallentamenti sono stati inevitabili.

Traffico in tilt e disagi per gli automobilisti

Le conseguenze dell’incidente si sono fatte sentire immediatamente, con tre chilometri di coda segnalati in direzione Torino. Anche in direzione Monza si sono registrati rallentamenti significativi, creando un ulteriore disagio per gli automobilisti. Autostrade per l’Italia ha avvisato gli utenti della strada di prestare attenzione e di considerare percorsi alternativi per evitare il traffico congestionato. La situazione è rimasta critica per diverse ore, mentre le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti proseguivano.