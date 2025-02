Un giovane di 26 anni in codice rosso dopo un incidente tra due auto.

Un grave incidente sulla Varesina

Nella serata di domenica 9 febbraio, un incidente stradale ha scosso la comunità di Garbagnate Milanese, un comune situato nell’hinterland nord di Milano. Intorno alle 20, due automobili si sono scontrate sulla Varesina, provocando il ferimento di tre giovani. Il bilancio è preoccupante, con un ragazzo di 26 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, mentre le altre due ragazze, di 21 e 23 anni, sono state portate in codice giallo nei pronto soccorso del San Carlo e del San Gerardo.

La dinamica dell’incidente

Le autorità competenti, in particolare i carabinieri della compagnia di Rho, stanno indagando sull’esatta dinamica del sinistro. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nei pressi dell’intersezione con via Cadore, dove le due auto sono entrate in contatto. La scena dell’incidente è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno lavorato per garantire la sicurezza dei soccorritori e dei passanti.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenute tre ambulanze e due automediche per prestare soccorso ai feriti. I paramedici hanno lavorato rapidamente per stabilizzare le condizioni dei giovani coinvolti, garantendo loro le cure necessarie prima del trasporto negli ospedali. La prontezza dei soccorsi ha sicuramente contribuito a evitare conseguenze ancora più gravi. La comunità di Garbagnate Milanese è in attesa di notizie sulle condizioni del giovane in codice rosso, sperando in un rapido recupero.