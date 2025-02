Un uomo di 35 anni è stato arrestato per spaccio di cocaina dopo un inseguimento.

Un inseguimento che ha portato all’arresto

Sabato 8 febbraio, nel pomeriggio, un’operazione della squadra mobile di Milano ha portato all’arresto di un cittadino albanese di 35 anni in piazzale Loreto. Gli agenti, impegnati in un servizio antidroga, hanno notato l’uomo in Largo San Valentino, dove ha attirato la loro attenzione. Da quel momento, è iniziato un inseguimento che ha visto il 35enne tentare di eludere la cattura lanciando cocaina dal finestrino della sua auto.

La scoperta della cocaina

Dopo aver parcheggiato in via Marinella, l’uomo è tornato a piedi verso Largo San Valentino, dove ha aperto un’altra vettura. Gli agenti, seguendolo, hanno assistito a un comportamento sospetto: l’uomo ha accelerato improvvisamente e ha gettato un oggetto dal finestrino. Fermato in piazzale Loreto, è stato trovato in possesso di 630 euro in contanti e di una busta contenente 0,80 grammi di cocaina. Ma le sorprese non erano finite.

Il sequestro di oltre 200 grammi di sostanza stupefacente

Durante la perquisizione dell’auto parcheggiata in via Marinella, gli agenti hanno scoperto una pochette nascosta sotto il sedile passeggero. All’interno, c’erano ben 15 buste di cocaina, per un totale di 200 grammi. Inoltre, in via Sabaudia, è stata recuperata un’altra bustina contenente 13 grammi della stessa sostanza. L’intera operazione ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga e all’arresto dell’uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.