Un'inchiesta svela un sistema di truffe che coinvolge nomi noti dell'industria italiana.

Un raggiro ben orchestrato

Negli ultimi mesi, un caso di truffa ha scosso il panorama imprenditoriale italiano, coinvolgendo nomi noti e una somma di denaro che fa riflettere. I truffatori, spacciandosi per rappresentanti del ministro della difesa Guido Crosetto, hanno tentato di estorcere ingenti somme di denaro promettendo la liberazione di soldati e giornalisti detenuti all’estero. Questo stratagemma ha colpito un facoltoso imprenditore milanese, il quale, credendo alla veridicità della richiesta, ha versato un milione di euro in due tranche su un conto bancario in Europa.

Le indagini della procura di Milano

La procura di Milano, sotto la direzione del procuratore Marcello Viola e del sostituto Giovanni Tarzia, ha avviato un’inchiesta per truffa aggravata. Fino ad ora, sono state presentate tre denunce, ma gli investigatori sono al lavoro su almeno sette casi simili. I truffatori hanno utilizzato tecniche sofisticate per mascherare i loro numeri di telefono, riuscendo persino a simulare un numero reale appartenente a Crosetto o a uno dei suoi collaboratori. Questo ha reso la situazione ancora più complessa, poiché ha ingannato anche imprenditori di alto profilo.

Imprenditori famosi nel mirino

Tra le vittime potenziali ci sarebbero stati anche nomi illustri dell’Alta Moda italiana, come Giorgio Armani e Patrizio Bertelli. Fortunatamente, questi due imprenditori non sono caduti nel tranello, ma la situazione evidenzia quanto sia facile per i truffatori sfruttare la reputazione di figure pubbliche per i propri scopi illeciti. Gli investigatori stanno ora attivando canali di cooperazione giudiziaria internazionale per identificare i responsabili e rintracciare i fondi trasferiti all’estero. La Banca d’Italia è coinvolta nell’operazione, utilizzando strumenti di investigazione europea per congelare o confiscare i beni dei truffatori.