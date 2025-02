La Polizia di Stato ha scoperto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti in un blitz a Milano.

Un’operazione decisiva contro il traffico di droga

La Polizia di Stato di Milano ha recentemente portato a termine un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto di quattro individui, tre italiani e un cittadino ivoriano, accusati di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione si è svolta in diverse zone della città, in particolare tra via Padova e viale Famagosta, dove gli agenti hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti pronte per essere vendute al dettaglio.

Scoperta di una montagna di droga

Il blitz, avvenuto il 4 febbraio, ha visto gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano intervenire in un appartamento situato in via Termopili. Qui, gli agenti hanno rinvenuto quasi 90 chili di droga, tra cui centinaia di panetti di hashish e sacchi di marijuana. La scoperta è stata il risultato di un’attenta osservazione dei movimenti sospetti di tre cittadini italiani, che sono stati visti entrare e uscire dall’appartamento con valigie e scatoloni pesanti.

Dettagli dell’operazione e arresti

Dopo aver seguito i tre uomini, gli agenti hanno assistito al trasferimento della droga in un altro appartamento in via Magliocco. Qui, oltre alla sostanza stupefacente, sono stati trovati circa 10mila euro in contanti. La perquisizione ha rivelato anche la presenza di un cittadino ivoriano con precedenti specifici, che si trovava nell’appartamento al momento dell’intervento. Ulteriori perquisizioni hanno portato al sequestro di una pistola scacciacani modificata e di altri 10mila euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Le indagini hanno rivelato che il gruppo potrebbe aver gestito un traffico di droga anche attraverso canali telematici, ampliando ulteriormente il loro giro d’affari. Gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di San Vittore, dove dovranno rispondere delle gravi accuse a loro carico.