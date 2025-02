Un commerciante d'auto sequestrato e liberato grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.

Un rapimento audace a Milano

Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità della zona di Rogoredo a Milano, dove un commerciante d’auto è stato rapito da un uomo armato. La vittima, un romeno di 34 anni, è stata costretta a seguire il suo rapitore, un marocchino di 31 anni, da Inveruno fino a Milano. L’operazione, che sembrava una trappola ben congegnata, ha avuto un epilogo fortunato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Il piano del rapitore

Il rapitore ha contattato la vittima con la scusa di voler acquistare un’auto usata. Una volta incontrati, ha estratto un machete di 40 centimetri, costringendo il commerciante a salire in auto e a seguirlo fino a una palazzina in via Cassinis. Durante il tragitto, la vittima è riuscita a inviare un messaggio alla propria compagna, fornendo dettagli cruciali sulla sua posizione. Questo gesto coraggioso ha attivato la macchina dei soccorsi, permettendo alla donna di contattare il numero d’emergenza 112.

Intervento dei carabinieri

Grazie alla segnalazione della compagna, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti prontamente, trovando il marocchino all’interno dell’abitazione. Nel tentativo di sfuggire all’arresto, il rapitore ha cercato di nascondersi sotto un’auto, ma i militari lo hanno bloccato. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti un machete, sette panetti di hashish e 7.000 euro in contanti, tutti elementi che hanno portato all’arresto immediato del sospetto.

Le conseguenze legali

Il marocchino è stato arrestato per possesso di armi e droga, oltre a essere denunciato per sequestro di persona. Non solo: a suo carico era già pendente un ordine di carcerazione per una condanna a tre anni e dieci mesi per rapina e spaccio. Questo episodio mette in luce non solo il coraggio della vittima e della sua compagna, ma anche l’efficacia delle forze dell’ordine nel gestire situazioni di emergenza e nel garantire la sicurezza dei cittadini.