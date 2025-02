Venerdì mattina caratterizzato da rallentamenti e sospensioni su M2 e M1.

Situazione critica sulla linea verde M2

Venerdì mattina, la linea verde della metropolitana di Milano, M2, ha subito un’interruzione del servizio a causa di un malore di un passeggero. L’incidente si è verificato poco dopo le 9, causando la sospensione dei treni tra le fermate di Caiazzo e Lambrate. Atm, l’azienda dei trasporti milanesi, ha comunicato che i treni sono stati bloccati per fornire assistenza al passeggero colpito. Dopo il soccorso, il servizio è ripreso, ma con i consueti rallentamenti che caratterizzano situazioni di emergenza.

Rallentamenti anche sulla linea rossa M1

Non solo la M2 ha vissuto momenti di difficoltà; anche la linea rossa, M1, ha registrato rallentamenti a causa di un guasto a un treno. I convogli sono rimasti in servizio, ma i passeggeri hanno dovuto affrontare attese più lunghe del previsto. Atm ha informato gli utenti della situazione, invitandoli a utilizzare la fermata di Cadorna per i cambi tra M1 e M2, poiché la fermata di Loreto era temporaneamente non disponibile.

Guasti e disagi anche sulla linea gialla M3

La giornata di venerdì non è stata facile per i pendolari milanesi. Poche ore prima dei disagi su M2 e M1, la linea gialla M3 aveva già subito una sospensione nel tratto finale a sud, a causa di un guasto alla linea elettrica. Le stazioni di Rogoredo, Porto di Mare, Corvetto e Brenta sono state riaperte, ma il capolinea di San Donato è rimasto chiuso, con i treni che terminavano e ripartivano da Rogoredo. Anche in questo caso, i passeggeri sono stati informati che i treni tra Rogoredo e San Donato sarebbero stati sostituiti da bus fino a fine servizio.

In un contesto di crescente affollamento e di difficoltà nel trasporto pubblico, è fondamentale che i cittadini siano costantemente aggiornati sulle condizioni delle linee metropolitane. Atm ha raccomandato di seguire gli aggiornamenti tramite la propria app per evitare inconvenienti e pianificare al meglio i propri spostamenti.