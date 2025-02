Cancellazioni e ritardi significativi per i treni in partenza da Milano a causa di un guasto.

Un venerdì di disagi per i pendolari milanesi

Il 7 febbraio si è rivelato un giorno difficile per i pendolari che utilizzano le linee ferroviarie milanesi. A partire dalle prime ore del mattino, un guasto a un treno ha causato significativi rallentamenti e cancellazioni, creando disagi per migliaia di viaggiatori. Secondo quanto comunicato da RFI, la circolazione ferroviaria è stata rallentata dalle ore 6.05 sulle linee Milano-Arona-Domodossola, Milano-Porto Ceresio e Milano-Novara, in prossimità della stazione di Milano Porta Garibaldi.

Le conseguenze di questo guasto sono state immediate e gravi. I rallentamenti hanno raggiunto anche i 60 minuti, costringendo le autorità a cancellare alcune partenze. I pendolari, già abituati a gestire ritardi e imprevisti, si sono trovati a dover affrontare una situazione di emergenza, con treni che non partivano e informazioni poco chiare.

Treni cancellati e alternative per i viaggiatori

RFI ha comunicato che alcuni treni sono stati completamente cancellati a causa del guasto. Tra i treni interessati ci sono il 24315, in partenza da Milano Bovisa Politecnico per Pavia, e il 24322, che avrebbe dovuto collegare Pavia a Garbagnate Milanese. Per i viaggiatori diretti a Pavia, è stato suggerito di utilizzare il treno 24317, mentre per quelli diretti a Garbagnate Milanese, il treno alternativo è il 24324.

Questa situazione ha generato un’ondata di lamentele sui social media, con molti viaggiatori che hanno condiviso le loro esperienze di attese interminabili e mancanza di informazioni. La stazione di Porta Garibaldi, uno dei principali hub ferroviari di Milano, è stata particolarmente colpita, con segnalazioni di treni fermi e viaggiatori in attesa di notizie.

Le reazioni dei pendolari e le prospettive future

I pendolari milanesi, già provati da una routine di viaggio spesso complicata, hanno espresso il loro malcontento per la situazione. Molti hanno chiesto maggiore trasparenza e comunicazione da parte delle compagnie ferroviarie, sottolineando l’importanza di un servizio affidabile per chi si sposta quotidianamente per lavoro o studio.

In attesa di un ripristino della normalità, i viaggiatori sono invitati a controllare gli aggiornamenti sui treni e a pianificare i loro spostamenti con anticipo. Le autorità competenti stanno lavorando per risolvere il problema e garantire che simili disagi non si ripetano in futuro. La speranza è che, una volta risolto il guasto, la circolazione ferroviaria possa tornare a essere fluida e puntuale, riducendo al minimo l’impatto sui pendolari.