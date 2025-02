Sedici Daspo emessi a carico di persone coinvolte in atti di apologia del fascismo

Il contesto dei provvedimenti

Recentemente, la questura di Roma ha emesso un totale di sedici Daspo nei confronti di altrettante persone, tutte ritenute responsabili di violazioni delle norme che vietano comportamenti apologetici del fascismo. Questi provvedimenti, definiti ‘fuori contesto’, hanno colpito individui provenienti da diverse città italiane, tra cui Milano, Napoli e Salerno. La decisione di adottare tali misure è stata motivata dalla necessità di mantenere l’ordine pubblico e di prevenire la diffusione di ideologie pericolose.

Le conseguenze dei Daspo

Tra i sedici provvedimenti emessi, tre hanno una durata di sei anni con obbligo di firma, mentre gli altri tredici variano da uno a due anni. Questo indica la gravità delle violazioni commesse e la determinazione delle autorità nel contrastare comportamenti che possono minacciare la sicurezza e la coesione sociale. Tra i soggetti colpiti dai Daspo figurano anche ultras di squadre di calcio come Lazio, Roma e Napoli, evidenziando come il problema non sia limitato a un singolo gruppo, ma coinvolga diverse realtà sportive.

Un’azione coordinata contro la violenza

Oltre ai sedici Daspo, la divisione Anticrimine della questura di Roma sta esaminando le posizioni di ulteriori duecento persone già denunciate per reati di droga, risse e incidenti di piazza. Questo approccio multidimensionale mira a creare un ambiente più sicuro, allontanando dalle curve persone inclini alla commissione di reati. La questura ha dichiarato che la valutazione sui precedenti penali e di polizia continuerà con costante attenzione, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo e mirato per prevenire ulteriori violazioni.