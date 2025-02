Una donna di 38 anni è stata arrestata mentre camminava con il suo pitbull, rivelando un traffico di droga.

Un arresto sorprendente nel cuore di Milano

Milano, una città vibrante e piena di vita, ha visto un arresto inaspettato che ha scosso il quartiere di Greco Turro. Gli agenti del commissariato locale hanno fermato una donna di 38 anni, Faten E.T., mentre passeggiava con uno dei suoi tre pitbull. L’operazione, condotta dalla Squadra investigativa, ha rivelato un traffico di droga che si celava dietro l’apparente normalità della vita quotidiana della cartomante.

La doppia vita della cartomante

Faten, ufficialmente cartomante di origine egiziana, ha mostrato una faccia inaspettata al momento dell’arresto. Durante l’interrogatorio, ha candidamente ammesso di aver spostato la droga a casa della suocera, consapevole dell’imminente arrivo della polizia. Gli agenti, che avevano monitorato attentamente i movimenti della donna, hanno trovato 270 grammi di hashish e 29 grammi di marijuana nel suo appartamento, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Inoltre, sono stati rinvenuti 570 euro in contante e una macchinetta conta banconote, suggerendo che il suo business andava ben oltre le letture dei tarocchi.

Un’operazione ben pianificata

La polizia, dopo aver raccolto prove sufficienti, ha deciso di accompagnare Faten a casa della suocera. Qui, in un armadio all’ingresso, è stato scoperto un chilo e 400 grammi di hashish, confermando le ipotesi investigative. Il compagno della cartomante, attualmente in carcere a Como per reati legati alla droga, ha ulteriormente complicato la situazione. Nonostante la mancanza di precedenti penali, l’arresto è stato convalidato, e Faten si trova ora nel carcere di San Vittore, dove dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Un fenomeno preoccupante

Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: l’uso di attività apparentemente innocue, come la cartomanzia, per mascherare attività illecite. La polizia continua a monitorare il quartiere, consapevole che dietro le apparenze possono nascondersi realtà ben più oscure. La lotta contro il traffico di droga è una priorità per le forze dell’ordine, che si impegnano a garantire la sicurezza dei cittadini e a smantellare reti di spaccio che minacciano la comunità.