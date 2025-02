Due imprenditori milanesi vittime di una truffa telefonica che sfrutta nomi noti.

Il fenomeno delle truffe telefoniche

Negli ultimi anni, le truffe telefoniche hanno assunto proporzioni preoccupanti, colpendo in particolare le persone facoltose. Milano, una delle città più dinamiche d’Italia, non è immune a questo fenomeno. Recentemente, due imprenditori milanesi sono stati vittime di un raggiro che ha suscitato l’attenzione delle autorità e dei media. I carabinieri di Milano stanno indagando su un caso che ha visto l’uso di un numero con prefisso romano per contattare le vittime, spacciandosi per figure di alto profilo, tra cui il ministro della Difesa.

Il meccanismo della truffa

Il modus operandi dei truffatori è astuto e ben congegnato. Le vittime sono state contattate da un numero che sembrava legittimo, e dall’altra parte del telefono si presentava una persona che utilizzava il nome di Guido Crosetto, il ministro della Difesa. Le richieste di denaro erano pesanti e urgenti, creando un senso di panico e necessità nelle vittime. Nonostante il meccanismo non sia ancora del tutto chiaro, le indagini hanno rivelato che almeno un imprenditore ha effettuato un bonifico di un milione di euro prima di rendersi conto di essere stato ingannato.

Le reazioni e le indagini in corso

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per truffa aggravata, mentre i carabinieri stanno cercando di bloccare le transazioni sospette. Il ministro Crosetto stesso ha preso la parola sui social media, avvisando le persone del pericolo e raccontando la sua esperienza con un imprenditore che ha ricevuto una chiamata da un sedicente generale. La situazione è allarmante, poiché i truffatori non si limitano a contattare imprenditori, ma utilizzano anche storie strazianti, come quella di soldati prigionieri da liberare, per convincere le vittime a inviare denaro.

È fondamentale che le persone siano consapevoli di queste truffe e che segnalino immediatamente qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti. La prevenzione è la chiave per fermare questi raggiri e proteggere le vittime potenziali.