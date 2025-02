Un gruppo di dieci giovani ha assaltato due coppie in piena notte a Milano, portando via una collana.

Un episodio di violenza in piena notte

Nella notte tra martedì e mercoledì, un episodio di violenza ha scosso piazzale Loreto a Milano. Dieci giovani, in un atto di aggressione collettiva, hanno circondato due coppie, composte da due donne peruviane di 35 anni e due uomini di 41 e 46 anni. Questo attacco, avvenuto attorno alle 3 di notte, ha messo in evidenza la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree pubbliche della città.

Il bottino magro e l’intervento della polizia

Nonostante la violenza dell’azione, il bottino è stato sorprendentemente esiguo: una semplice collana d’oro. Questo fatto ha sollevato interrogativi sulla motivazione dietro un attacco così sproporzionato. La polizia, allertata da alcuni passanti, è intervenuta rapidamente, riuscendo a fermare due dei membri del gruppo: un egiziano di 17 anni e un italiano di 16, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due giovani sono ora indagati per rapina in concorso, un reato che potrebbe portare a severe conseguenze legali.

Le conseguenze di un atto di violenza

In seguito all’aggressione, i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono intervenuti per prestare assistenza alle vittime. Una delle donne è stata medicata sul posto, ma fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale. Questo episodio non solo ha messo in luce la vulnerabilità dei cittadini, ma ha anche suscitato un dibattito sulla sicurezza pubblica a Milano. Le autorità locali sono ora chiamate a prendere misure più incisive per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire simili atti di violenza in futuro.