Un premio che celebra l'impegno civico e la solidarietà tra i cittadini milanesi.

Un riconoscimento per la virtù civica

Il Panettone d’Oro è un premio che celebra le storie di cittadini, associazioni e gruppi che si distinguono per il loro impegno nel bene comune. Quest’anno, il premio è stato assegnato a Yehia Elgaml, il padre di Ramy, un giovane tragicamente scomparso durante un inseguimento nel quartiere Corvetto di Milano. Yehia, nonostante il dolore, ha dimostrato un grande esempio di civismo e integrazione, esprimendo fiducia nelle istituzioni impegnate nella ricerca della verità.

Premiati per l’impegno sociale

Durante la cerimonia di premiazione, che si è tenuta giovedì, sono stati riconosciuti nove cittadini per il loro contributo in vari ambiti, tra cui l’aggregazione sociale, la tutela dell’ambiente e l’educazione artistica. Tra i premiati spicca anche Emin Haziri, uno chef stellato fuggito dalla guerra in Kosovo, che oggi si dedica a sfamare i senzatetto. La sua storia è un esempio di come le esperienze difficili possano trasformarsi in opportunità per aiutare gli altri.

Il valore della comunità

Un altro premiato, don Paolo Steffano, lavora instancabilmente per promuovere la convivenza pacifica tra le diverse comunità immigrate nell’hinterland milanese. La sua dedizione è un faro di speranza in un contesto spesso segnato da divisioni. Inoltre, sono state assegnate 13 menzioni a diverse associazioni che si sono distinte per il loro impegno in ambiti come l’inclusione sociale e il volontariato. Tra queste, l’Asd Wolves Bareggio e il Gruppo Carcere Mario Cuminetti, che operano per garantire dignità e opportunità a chi vive situazioni di difficoltà.

Un premio sostenuto da diverse realtà

Il Panettone d’Oro è promosso dal Coordinamento comitati milanesi e sostenuto da Comieco, insieme a un cartello di associazioni cittadine. Questo riconoscimento non solo celebra le storie di chi si impegna per il bene comune, ma rappresenta anche un invito a tutti i cittadini a partecipare attivamente alla vita della comunità. Con il patrocinio del Comune di Milano e il supporto di partner come Intesa Sanpaolo e McDonald’s, il premio si propone di ispirare un cambiamento positivo nella società.